Хвича Кварацхелия заявил, что не планирует надолго задерживаться в РПЛ

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия заявил, что не планирует задерживаться в чемпионате России. Также футболист отметил, что казанский клуб ведет переговоры с другими командами.

«Не скажу, что в ближайшее время сменю клуб, но знаю, что переговоры ведутся. Точного ответа сейчас нет. Конечно, я хочу выступать за европейский клуб. У меня в приоритете — показывать отличный футбол, не планирую надолго задерживаться в России. В Европе много хороших лиг и команд», — цитирует Кварацхелию сайт 1tv.ge.

Ранее сообщалось, что «Торино», «Сассуоло» и «Удинезе» интересуются 19-летним грузином. Контракт футболиста с «Рубином» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7,5 миллиона евро.