Шавло считает, что судье не стоило удалять Абаскаля

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло считает, что арбитру матча «Ахмат» — «Спартак» не стоило удалять с поля главного тренера красно-былых Гильермо Абаскаля, толкнувшего форварда хозяев Бернарда Беришу в технической зоне.

«Неприятный инцидент случился в Грозном. Впервые на моей памяти так повел себя игрок в зоне, где хозяин — «Спартак». Если радуются, то к своей лавке обычно бегут. Спровоцировал, конечно, Бериша тренера «Спартака». Тот, наверное, никогда не видел такого. Хотел выпроводить оттуда игрока «Ахмата». Выполнил борцовский прием. Судья переборщил? Да ничего не переборщил! У нас законы, видимо, такие, что такое поведение считается серьезным нарушением и карается красной карточкой. Я считаю, судье можно было спокойно поговорить с обоими, показать по желтой карточке, и все было бы нормально. Ничего там страшного не произошло: ни драки, ни побоища... Бериша больше виноват в этом эпизоде? Да, он провоцировал, а тренер «Спартака» ему ответил. Такая у него реакция. Виноват больше Бериша», — приводит слова Шавло «РБ Спорт».

На 34-й минуте форвард грозненцев Гамид Агаларов вывел свою команду вперед, Бериша побежал праздновать гол к трибуне у скамейки соперника и прыгнул двумя ногами в сторону Абаскаля, после чего испанец толкнул его. Футболист получил желтую карточку, а тренер — красную. За агрессивное поведение испанскому специалисту грозят 4 матча дисквалификации.