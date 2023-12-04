Смородская считает, что Джикии не стоит уходить из «Спартака» в случае увольнения Абаскаля

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о возможном трансфере защитника «Спартака» Георгия Джикии в «Локомотив».

— Нужен ли Джикия в «Локомотиве»?

— Думаю, что да, не повредит. Жизнь покажет, потому что футболист играет по-разному в разных командах. Все зависит от партнеров, — приводит «Спорт День за Днем» слова Смородской.

— Правильно ли со стороны «Спартака» усиливать конкурента или важнее что-то выручить за Джикию? Ведь летом он станет свободным агентом.

— Конечно, правильно, они хотят хоть какие-нибудь деньги получить за него.

— Если Абаскаля уволят, стоит ли Джикии уходить?

— Нет, не стоит.

4 декабря Metaratings сообщил, что Джикия может зимой перейти в «Локомотив». Позже агент футболиста Вадим Шпинев подтвердил информацию об интересе железнодорожников к 30-летнему защитнику красно-белых.

Джикия выступает за «Спартак» с января 2017 года. Его текущий контракт с московской командой действует до конца мая 2024 года.