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В РПЛ рассказали, как закрытые аэропорты на юге России повлияли на календарь сезона-2022/23

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В РПЛ рассказали, как закрытые аэропорты на юге России повлияли на формирование календаря сезона-2022/23.

«Из-за недоступности аэропортов календарь необходимо было составлять таким образом, чтобы минимизировать количество так называемых «сложных выездов» подряд — например, в Оренбург и Ростов-на-Дону. Поэтому тот же «Оренбург» в первых турах играет дома с командами из ближайших регионов — «Крыльями Советов» и «Уралом», — сообщила пресс-служба РПЛ.

Во вторник, 21 июня РПЛ опубликовала календарь нового сезона.

Первый тур сезона-2022/23 РПЛ пройдет с 15 по 17 июля. Действующий чемпион России «Зенит» отправится в гости к «Химках», «Спартак» — к «Ахмату». ЦСКА сыграет дома с «Уралом».

Источник: https://premierliga.ru/news/rfpl/news_28227.html
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2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
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15.07 00:00
Краснодар – Факел
 - : -
15.07 00:00
ЦСКА – Урал
 - : -
15.07 00:00
Динамо – Ростов
 - : -
15.07 00:00
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
15.07 00:00
Ахмат – Спартак
 - : -
15.07 00:00
Торпедо – Сочи
 - : -
15.07 00:00
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