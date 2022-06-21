В РПЛ рассказали, как закрытые аэропорты на юге России повлияли на календарь сезона-2022/23

В РПЛ рассказали, как закрытые аэропорты на юге России повлияли на формирование календаря сезона-2022/23.

«Из-за недоступности аэропортов календарь необходимо было составлять таким образом, чтобы минимизировать количество так называемых «сложных выездов» подряд — например, в Оренбург и Ростов-на-Дону. Поэтому тот же «Оренбург» в первых турах играет дома с командами из ближайших регионов — «Крыльями Советов» и «Уралом», — сообщила пресс-служба РПЛ.

Во вторник, 21 июня РПЛ опубликовала календарь нового сезона.

Первый тур сезона-2022/23 РПЛ пройдет с 15 по 17 июля. Действующий чемпион России «Зенит» отправится в гости к «Химках», «Спартак» — к «Ахмату». ЦСКА сыграет дома с «Уралом».