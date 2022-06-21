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В РПЛ объяснили предусмотренную паузу в календаре на время чемпионата мира

Иван Шитик
Корреспондент
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В РПЛ объяснили, зачем в календаре нового сезона была предусмотрена пауза на чемпионат мира.

«РФС является членом ФИФА, поэтому необходимо следовать установленным этой организацией правилам. В клубах РПЛ играют легионеры, которые вызываются в свои национальные сборные», — говорится в заявлении на сайте РПЛ.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря.

Сборная России в марте должна была принять участие в стыковых матчах за право попасть на ЧМ, но из-за санкций Международной федерации футбола (ФИФА) в связи с ситуацией на Украине не была допущена до участия в отборочных играх.

Источник: https://premierliga.ru/news/rfpl/news_28227.html
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