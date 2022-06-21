В РПЛ объяснили предусмотренную паузу в календаре на время чемпионата мира
В РПЛ объяснили, зачем в календаре нового сезона была предусмотрена пауза на чемпионат мира.
«РФС является членом ФИФА, поэтому необходимо следовать установленным этой организацией правилам. В клубах РПЛ играют легионеры, которые вызываются в свои национальные сборные», — говорится в заявлении на сайте РПЛ.
Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря.
Сборная России в марте должна была принять участие в стыковых матчах за право попасть на ЧМ, но из-за санкций Международной федерации футбола (ФИФА) в связи с ситуацией на Украине не была допущена до участия в отборочных играх.
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1
|Зенит
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2
|Сочи
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Локомотив
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ахмат
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|0
|0
|0-0
|0
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8
|Кр. Советов
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|0
|0
|0
|0-0
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9
|Ростов
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|0
|0
|0-0
|0
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10
|Спартак
|0
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|0
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|0-0
|0
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11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Урал
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|0
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|0-0
|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Оренбург
|0
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|0
|0
|0-0
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|15.07
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Краснодар – Факел
|- : -
|15.07
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ЦСКА – Урал
|- : -
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Динамо – Ростов
|- : -
|15.07
|00:00
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|15.07
|00:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
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Торпедо – Сочи
|- : -
|15.07
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|15.07
|00:00
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Химки – Зенит
|- : -
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