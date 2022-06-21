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Сегодня, 20:05

В новом сезоне снова пройдут стыковые матчи между клубами РПЛ и ФНЛ

Иван Шитик
Корреспондент
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На официальном сайте РПЛ было объявлено, что в новом сезоне снова пройдут стыковые матчи между клубами РПЛ и ФНЛ.

«Первые переходные матчи запланированы на 6-7 июня, ответные — на 9-10 июня 2023 года», — говорится на сайте.

В понедельник, 20 июня, состоялось общее собрание клубов РПЛ в заочной форме.
На голосование было вынесено предложение ФК «Урал» об увеличении числа участников лиги с 16 до 18 в сезоне-2023/24. Большинство клубов выступили против расширения РПЛ.

Источник: https://premierliga.ru/news/rfpl/news_28227.html
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