В новом сезоне снова пройдут стыковые матчи между клубами РПЛ и ФНЛ

На официальном сайте РПЛ было объявлено, что в новом сезоне снова пройдут стыковые матчи между клубами РПЛ и ФНЛ.

«Первые переходные матчи запланированы на 6-7 июня, ответные — на 9-10 июня 2023 года», — говорится на сайте.

В понедельник, 20 июня, состоялось общее собрание клубов РПЛ в заочной форме.

На голосование было вынесено предложение ФК «Урал» об увеличении числа участников лиги с 16 до 18 в сезоне-2023/24. Большинство клубов выступили против расширения РПЛ.