В новом сезоне снова пройдут стыковые матчи между клубами РПЛ и ФНЛ
На официальном сайте РПЛ было объявлено, что в новом сезоне снова пройдут стыковые матчи между клубами РПЛ и ФНЛ.
«Первые переходные матчи запланированы на 6-7 июня, ответные — на 9-10 июня 2023 года», — говорится на сайте.
В понедельник, 20 июня, состоялось общее собрание клубов РПЛ в заочной форме.
На голосование было вынесено предложение ФК «Урал» об увеличении числа участников лиги с 16 до 18 в сезоне-2023/24. Большинство клубов выступили против расширения РПЛ.
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|Зенит
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2
|Сочи
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Локомотив
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ахмат
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Кр. Советов
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|0
|0
|0
|0-0
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9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Спартак
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|0
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|0-0
|0
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11
|Н. Новгород
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Урал
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|0-0
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13
|Химки
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|0
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|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
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|0
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|0-0
|0
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15
|Факел
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|0-0
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16
|Оренбург
|0
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|15.07
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Краснодар – Факел
|- : -
|15.07
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ЦСКА – Урал
|- : -
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Динамо – Ростов
|- : -
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
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|00:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|15.07
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Торпедо – Сочи
|- : -
|15.07
|00:00
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|15.07
|00:00
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Химки – Зенит
|- : -
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