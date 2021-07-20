В РПЛ обсудят перенос финала БЕТСИТИ Кубка России на февраль

Президент Тинькофф РПЛ Сергей Прядкин высказался о возможном переносе финала Кубка России на февраль.

«Предложение о финале Кубка России в феврале? Это как раз один из вопросов, который задают клубы. Обсудим это с нашими клубами, клубами РПЛ. Нужно комплексное изучение», — сказал Прядкин.

13 июля РФС представил четыре варианта реформирования системы российского футбола, которые были созданы по итогам совместного исследования с нидерландской компанией Hypercube.

16 июля глава Hypercube Питер Ньювенхейс рассказал, что порекомендовал Российскому футбольному союзу (РФС) перенести финал БЕТСИТИ Кубка России на февраль. Он отметил, что четвертьфинальные матчи турнира можно проводить в декабре.