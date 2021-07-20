Обухов: «В «Торпедо» до игры нам кололи инъекции и давали 15 таблеток»

Экс-нападающий «Спартака», «Ростова» и «Торпедо» Владимир Обухов рассказал о подробностях дела о нарушении антидопинговых правил. 19 июля стало известно, что ФИФА дисквалифицировала его на шесть месяцев.

«В 2013 году «Спартак» отдал меня в аренду в «Торпедо», где я провел вторую половину сезона-2013/14, — приводит слова Обухова Eurostavka. — Методы работы медицинского штаба «Торпедо» еще тогда вызывали у меня вопросы. За 20 часов до игры нам кололи по четыре инъекции и давали примерно 15 таблеток. Но я был молодой футболист — многого не понимал.

Да и в целом я не имел возможности высказать свое мнение, так как в контракте у каждого футболиста есть пункт о выполнении всех указаний главного доктора и медицинского персонала. Возразить я не мог, так как нарушил бы правила контракта. Когда я смотрю на ту ситуацию сейчас, спустя восемь лет, у меня на многое открываются глаза. Но, к сожалению, уже ничего не вернуть.

Перед одним из матчей молодежной сборной в марте 2013 года у меня взяли допинг-пробу. О том, что она была положительная, я узнал только недавно, когда получил письмо из ФИФА. В тот момент я ничего не знал и ни о чем не подозревал.

После консультаций с моими юристами я принял решение не воевать с ФИФА, а проявить максимально возможное сотрудничество. Я сообщил дисциплинарному комитету ФИФА все, что знал.

Наказание шесть месяцев за нарушение, которого я не совершал и за которое должен нести ответственность медицинский штаб «Торпедо», безусловно, является жестким и не совсем справедливым. Но в данной ситуации я выбрал меньшее из зол, чтобы сохранить свою карьеру».

Срок дисквалификации Обухова истекает 2 декабря 2021 года.