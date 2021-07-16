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РФС рекомендовали перенести финал Кубка на февраль

13:40
Кубок России. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Кубок России. Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Глава Hypercube Питер Ньювенхейс порекомендовал Российскому футбольному союзу (РФС) перенести финал БЕТСИТИ Кубка России на февраль.

«Финал Кубка России можно провести в Санкт-Петербурге в феврале, это возможно организовать. Мы обсуждали эту тему с «Зенитом», но в клубе пока ничего не говорили об этом. Пока окончательного решения по финалу нет», — сказал Ньювенхейс.

Ньювенхейс отметил, что четвертьфинальные матчи турнира можно проводить в декабре.

Проведение финала Кубка России-2021/22 запланировано на 29 мая 2022 года. Действующим обладателем трофея является «Локомотив».

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