РФС рекомендовали перенести финал Кубка на февраль
Глава Hypercube Питер Ньювенхейс порекомендовал Российскому футбольному союзу (РФС) перенести финал БЕТСИТИ Кубка России на февраль.
«Финал Кубка России можно провести в Санкт-Петербурге в феврале, это возможно организовать. Мы обсуждали эту тему с «Зенитом», но в клубе пока ничего не говорили об этом. Пока окончательного решения по финалу нет», — сказал Ньювенхейс.
Ньювенхейс отметил, что четвертьфинальные матчи турнира можно проводить в декабре.
Проведение финала Кубка России-2021/22 запланировано на 29 мая 2022 года. Действующим обладателем трофея является «Локомотив».
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