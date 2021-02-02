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В «Роторе» заявили, что клуб не имеет проблем с финансированием

11:19
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Генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский заявил «СЭ», что у клуба нет никаких финансовых задолженностей перед игроками и персоналом. Как стало известно «СЭ», финансовые трудности могут возникнуть у «Ротора», занимающего 13-е место в Тинькофф РПЛ, и «Крыльев», которые идут вторыми в Олимп-ФНЛ и претендуют на повышение в классе.

— У «Ротора» все надежно. На данный момент у нас все с финансированием в порядке. Наш учредитель все финансирует в полном объеме. Никаких проблем и задолженностей перед игроками и персоналом нет, — сказал Рекечинский.

Ранее, 1 февраля, член комитета по этике РФС Андрей Созин заявил, что еще два клуба могут не заявиться на следующий сезон РПЛ из-за проблем с финансированием.

Откуда такая информация — нужно спросить у Андрея Созина. Если по его информации есть опасения по поводу двух клубов — пусть называет их. Он сказал, а для людей остаются вопросы. Непонятно, на чем основывается его заявление, — добавил Рекечинский.

(Владимир Пушкарев)

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