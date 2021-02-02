В следующем сезоне два клуба РПЛ могут не заявиться из-за финансирования

Член комитета по этике РФС Андрей Созин заявил, что в следующем сезоне Тинькофф РПЛ у некоторых клубов могут возникнуть серьезные финансовые проблемы.

«Разные новости приходят из «Тамбова». Думаю, хотя и не желаю этого, что в лучшем случае «Тамбов» доиграет сезон каким-то молодежным или полуторным составом, и некое подобие спортивного принципа сохранится. Но интересно ли играть с таким полумолодежным составом «Краснодару»?», — приводит «Чемпионат» слова Созина.

Также, по мнению функционера, в следующем сезоне еще два клуба будут иметь серьезные проблемы вплоть до того, что могут не заявиться в Тинькофф РПЛ. Созин не стал называть, о каких командах идет речь. Как стало известно «СЭ», финансовые трудности могут возникнуть у «Ротора», занимающего 13-е место в Тинькофф РПЛ, и «Крыльев», которые идут вторыми в Олимп-ФНЛ и претендуют на повышение в классе.

В понедельник, 1 февраля «СЭ» рассказывал, за счет чего «Тамбов» доиграет сезон до конца. Для сохранения целостности соревнований РПЛ, по нашей информации, готова применить сценарий, сработавший с «Анжи» в чемпионате-2018/19.