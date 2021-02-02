Паршивлюк оценил слова Черчесова про бездарного Заболотного

Защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк в интервью Sport24 высказал свое мнение о главном тренере сборной России Станиславе Черчесове.

Напомним, что российский специалист после разгрома от Сербии заявил, что «для него лучше бездарный Антон Заболотный, чем талантливый Федор Чалов, который ничего не делает».

— Смотрели интервью Станислава Саламовича после разгрома от Сербии?

— Смотрел.

— Какие мысли возникли?

— Было странно услышать такие слова от тренера сборной России. Больше я комментировать это не буду. Думаю, вы знаете, как у Пивоварова...

— «Все всe понимают».

— Да. Пивоварова очень люблю, кстати.

— Вернемся к Черчесову. Вы с ним работали, когда он только начинал тренерскую деятельность. Черчесов тогда и Черчесов, которого мы видим сейчас — разные люди?

— Думаю, это тот же человек, просто набравший определенный «вес». Опять же, я не могу судить объективно: мне было 18 лет, когда я только начинал с ним работать. Я тогда на всех смотрел с круглыми глазами, ходил тенью, чтобы меня никто не видел. Это сейчас молодые ходят с короной на голове. Раньше — нет. Помню, как старался не попадать в квадрат с Войцехом Ковалевски, чтобы мне не прилетело лишний раз. Понимаете, Черчесов был моим первым большим тренером, который подтянул меня из дубля, дал шанс. Я не могу здесь судить объективно.

— А если главный тренер сборной называет игрока деревянным на всю страну?

— Нет, я сразу сказал, что для меня это, как минимум, странно. Ты можешь назвать футболиста деревом у себя в номере, тет-а-тет. Дальше — вы либо пожмете руки, либо поругаетесь и больше не захотите друг друга видеть. Но публично говорить на всю страну — некорректно, как мне кажется.

— Это происходит из-за статуса, который Черчесов приобрел после ЧМ?

— Думаю, это просто такая черта характера. Станислав Саламович был такой всегда. Просто с достижением определенного уровня, целей, с победами и всем остальным — ты еще больше уверен в своей правде и ходе мыслей. Вот и все.