РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Нападающий «Зенита» Малком на русском языке заявил о желании вернуться домой

11:00
Малком. Фото ФК «Зенит»
Малком. Фото ФК «Зенит»
Теги:

Пресс-служба «Зенита» в Twitter опубликовала видео с нападающим команды Малкомом.

23-летний бразилец на русском языке с улыбкой заявил, что хочет домой, намекая на Санкт-Петербург.

Малком появился в команде летом 2019-го года. В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ футболист провел 15 матчей, в которых забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи.

На данный момент «Зенит» находится на учебно-тренировочных сборах, где ведет подготовку ко второй части сезона чемпионата России. После 19 туров питерцы занимают первое место с 41 очком.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир