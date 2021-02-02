Нападающий «Зенита» Малком на русском языке заявил о желании вернуться домой
11:00
Пресс-служба «Зенита» в Twitter опубликовала видео с нападающим команды Малкомом.
23-летний бразилец на русском языке с улыбкой заявил, что хочет домой, намекая на Санкт-Петербург.
Малком появился в команде летом 2019-го года. В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ футболист провел 15 матчей, в которых забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи.
На данный момент «Зенит» находится на учебно-тренировочных сборах, где ведет подготовку ко второй части сезона чемпионата России. После 19 туров питерцы занимают первое место с 41 очком.
Малком соскучился по Петербургу ? #ГазпромТренировочныеСборы pic.twitter.com/oTfD0iG3Dd— ФК «Зенит» ? (@zenit_spb) February 2, 2021
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