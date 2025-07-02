Гафин о скандалах вокруг РПЛ: «Задача лиги и РФС делать все, чтобы похожих ситуаций не было»

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал «СЭ» количество скандалов вокруг РПЛ в межсезонье.

«Скандалы для лиги — это всегда плохо. Задача лиги и РФС делать все, чтобы похожих ситуаций не было. Это в первую очередь касается «Химок». Что касается «Торпедо», то, насколько я информирован, эта ситуация имеет сейчас совсем другие корни и причины», — сказал Гафин «СЭ».

Ранее «Химки» не получили лицензию для выступления в РПЛ в сезоне-2025/26. Позже деятельность клуба была приостановлена. Подмосковную команду в высшем дивизионе заменил «Пари НН», который перед этим уступил в стыковых матчах «Сочи».

Также в межсезонье стало известно об аресте совладельца и генерального директора «Торпедо», которое в прошедшем сезоне вышло в РПЛ из Мелбет-Первой лиги.