«Спартак» лидирует по количеству ударов в матчах весенней части РПЛ

«Спартак» является лидером по количеству ударов по воротам в весенней части РПЛ, сообщает РУСТАТ.

В десяти турах красно-белые нанесли 157 ударов по воротам, 61 из которых попал в створ. При этом «Спартак» забил 13 мячей в весенней части чемпионата, занимая восьмое место в лиге по этому показателю.

«Спартак» с 51 очком занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России после 28 туров.