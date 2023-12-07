В «Ростове» заявили, что не видят преимуществ перехода РПЛ на систему «осень-весна»

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос о возможном рассмотрении перехода чемпионата России на систему «весна-осень».

«Возможный переход чемпионата на систему «весна-осень» — это вопрос серьезной дискуссии. Я не вижу особых преимуществ перехода на систему «осень-весна». Но принимать решение — компетенция исполкома РФС», — сказал Рыскин «СЭ».

В 2010 году исполком РФС принял решение перейти на систему «осень-весна». В нынешнем сезоне РПЛ «Краснодар» занимает первое место в таблице, набрав 35 очков. На втором месте расположился «Зенит», у которого в активе 33 очка. «Динамо» идет на третьей позиции (31).