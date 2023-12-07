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Сегодня, 10:39

В «Ростове» заявили, что не видят преимуществ перехода РПЛ на систему «осень-весна»

Константин Белов
Корреспондент
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Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос о возможном рассмотрении перехода чемпионата России на систему «весна-осень».

«Возможный переход чемпионата на систему «весна-осень» — это вопрос серьезной дискуссии. Я не вижу особых преимуществ перехода на систему «осень-весна». Но принимать решение — компетенция исполкома РФС», — сказал Рыскин «СЭ».

В 2010 году исполком РФС принял решение перейти на систему «осень-весна». В нынешнем сезоне РПЛ «Краснодар» занимает первое место в таблице, набрав 35 очков. На втором месте расположился «Зенит», у которого в активе 33 очка. «Динамо» идет на третьей позиции (31).

РПЛ
ФК Ростов
Алексей Рыскин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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30 тур
8.12 19:00
Локомотив – Урал
 - : -
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 - : -
10.12 14:00
Факел – Динамо
 - : -
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 - : -
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
10.12 19:45
Балтика – Рубин
 - : -
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