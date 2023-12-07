Полузащитник «Пари НН» Майга: «Глушаков — очень крутой! А баню он просто обожает»

Полузащитник «Пари НН» Мамаду Майга в интервью «СЭ» ответил на вопрос о походах в баню вместе с полузащитником Денисом Глушаковым.

«О, Глушаков — очень крутой! А баню он просто обожает. После каждой тренировки говорил: «Мамаду, идем!» Сауна прямо на базе, поэтому мы часто паримся. Я полюбил баню, она помогает восстанавливаться», — сказал Майга «СЭ».

Последним клубом РПЛ для Глушакова был «Пари НН». Контракт с нижегородцами завершился летом этого года.