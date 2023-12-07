Овчинников считает «Краснодар» достойным соперником «Зенита» в борьбе за чемпионство

Начальник отдела подготовки тренеров Академии РФС Сергей Овчинников назвал «Краснодар» достойным соперником «Зенита».

«Меня не удивляет, что есть интрига в РПЛ. Хорошо, что она есть. Раз «Краснодар» борется с «Зенитом» за чемпионство, значит он достойный соперник», — приводит слова Овчинникова ТАСС.

«Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков. «Зенит» — второй (33 очка).