В «Ростове» не стали комментировать возможность подписания контракта с Глушаковым
Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин отказался комментировать возможность подписания контракта с полузащитником Денисом Глушаковым.
«Есть ли вероятность, что с Глушаковым будет подписан контракт? Пока не готов комментировать», — приводит слова Рыскина «РБ Спорт».
Ранее 36-летний Глушаков сообщил, что поедет на второй сбор «Ростова». В середине января полузащитник прошел медосмотр в команде и начал тренировки с южанами на сборах в ОАЭ, где сыграл в том числе в двух товарищеских матчах.
Источник: РБ Спорт
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|
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|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
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Ассистенты
ЖК
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
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Пари Нижний Новгород
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|1
|3
|
|
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Оренбург
|15
|1
|5
|
|
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Ростов
|16
|1
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