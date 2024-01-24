В «Карабахе» заявили, что не получали предложений от клубов РПЛ по полузащитнику Андраде

Генеральный директор «Карабаха» Асиф Агсаров в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию об интересе клубов РПЛ к полузащитнику Леандро Андраде.

Ранее агент 24-летнего игрока Уго Каджуда сообщил, что «Рубин» и «Краснодар» заинтересованы в услугах футболиста сборной Кабо-Верде.

«Никто не обращался к нам на счет покупки Леандро. Это нормально, когда другие клубы следят за игроком нашей команды. Но если они захотят приобрести Андраде, то обязаны обратиться к нам, так как у него действующий контракт с «Карабахом», — сказал Агсаров «СЭ».

Андраде в этом сезоне провел 33 матча, забил 10 голов и отдал 9 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,2 миллиона евро.

«Краснодар» набрал 38 очков и занимает первое место в РПЛ после 18 туров. «Рубин» набрал 28 очков и занимает седьмое место в чемпионате России.