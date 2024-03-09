В «Ростове» не увидели судейской предвзятости в матче против «Краснодара»

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин в комментарии для «СЭ» высказался о работе судейской бригады во главе с Василием Казарцевым в матче 20-го тура РПЛ против «Краснодара» (2:1).

«Были помарки в обе стороны. Точнее судья толковал так. Я, например считаю, что Черникову можно было дать карточку раньше, когда он на Осипенко грубо фолил и на Глебове. В случае фола на Байрамяне судья тоже мог дать карточку раньше. Вчера прочитал, что и 7 на 7 могли бы играть, если бы судья начал награждать карточками раньше. Я не увидел какой-то предвзятости в матче. Помарки, может быть, какие-то и были. У нас тоже были недовольства по некоторым моментам, но это игра и эмоции. Пока на холодную голову не пересмотришь матч, не надо делать никаких высказываний», — сказал Рыскин «СЭ».

Ранее главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич намекнул на заговор против клуба.

«Ростов» находится на девятом месте, набрав 27 очков. «Краснодар» с 39 очками опустился на вторую строчку в таблице после победы «Зенита» над «Уралом» (1:4).