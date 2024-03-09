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9 марта, 16:07

В «Ростове» не увидели судейской предвзятости в матче против «Краснодара»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин в комментарии для «СЭ» высказался о работе судейской бригады во главе с Василием Казарцевым в матче 20-го тура РПЛ против «Краснодара» (2:1).

«Были помарки в обе стороны. Точнее судья толковал так. Я, например считаю, что Черникову можно было дать карточку раньше, когда он на Осипенко грубо фолил и на Глебове. В случае фола на Байрамяне судья тоже мог дать карточку раньше. Вчера прочитал, что и 7 на 7 могли бы играть, если бы судья начал награждать карточками раньше. Я не увидел какой-то предвзятости в матче. Помарки, может быть, какие-то и были. У нас тоже были недовольства по некоторым моментам, но это игра и эмоции. Пока на холодную голову не пересмотришь матч, не надо делать никаких высказываний», — сказал Рыскин «СЭ».

Ранее главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич намекнул на заговор против клуба.

«Ростов» находится на девятом месте, набрав 27 очков. «Краснодар» с 39 очками опустился на вторую строчку в таблице после победы «Зенита» над «Уралом» (1:4).

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ФК Ростов
Алексей Рыскин
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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Спартак – Урал
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Кр. Советов – Зенит
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