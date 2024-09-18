В РФС сообщили, что Федотов получил полный текст решения по делу против ЦСКА

Российский футбольный союз (РФС) предоставил экс-главному тренеру ЦСКА Владимиру Федотову полный текст решения по его делу против бывшего работодателя.

«Текст решения направлен стороне Федотова», — приводит РИА Новости слова службы коммуникаций РФС.

В начале августа сообщалось, что Федотов обратился с иском из-за компенсации при расторжении контракта с ЦСКА. Палата по разрешению споров РФС отклонила иск тренера. Специалист хотел добиться от клуба выплаты в размере 200 миллионов рублей.

Ранее Федотов заявил, что ситуация с иском никак не связан с отношениями между ним и клубом.

В июне 2024 года ЦСКА объявил о прекращении сотрудничества с 58-летним тренером, который возглавлял команду с лета 2022 года. Новым главным тренером армейцев был назначен Марко Николич.