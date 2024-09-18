Источник: Гогниев вернул Цаллагова в «Аланию» из дубля

Полузащитника Ибрагима Цаллагова вернули в основную команду «Алании» из дубля, сообщает Legalbet.

33-летний опорник был выведен из первого состава 9 сентября. По данным источника, по решению нового главного тренера команды Спартака Гогниева Цаллагов был возвращен в первую команду.

В текущем сезоне Цаллагов сыграл в восьми матчах первой лиги и заработал одну желтую карточку.