Федотов об иске к ЦСКА: «Расставания не бывают простыми, но это не связано с отношениями между мной и клубом»

Бывший главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал о том, почему подал иск к клубу в палату по разрешению споров РФС.

6 августа стало известно, что специалист обратился с иском из-за компенсации при расторжении контракта с красно-синими. Сообщалось, что Федотов рассчитывал добиться от армейцев выплаты в размере 200 миллионов рублей, однако палата по разрешению споров отклонила иск тренера.

«Наверное, как всегда — расставания не бывают простыми. Даже в хорошие времена, после достижения каких-то результатов. Это всегда история, в которой кто-то остается неудовлетворен, обижен... Хотя, слово «обижен» не подходит, есть какие-то другие правильные слова в этой ситуации. Но это точно не война, это юридический спор. Он никак не связан с отношениями между мной и клубом», — сказал Федотов в эфире передачи «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Владимир Федотов возглавлял ЦСКА с июня 2022 года. Вместе с командой он становился серебряным призером чемпионата России-2022/23 и выигрывал Кубок России в том же сезоне.

В июне 2024 года 58-летний россиянин был отправлен в отставку, новым главным тренером армейцев стал серб Марко Николич.