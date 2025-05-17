В РФС рассказали, в каком случае возвращение пива на стадионы возможно со следующего сезона

Вице-президент РФС Денис Соловьев в комментарии для «СЭ» высказался о возможном возвращении пива на российские стадионы.

«По моим ощущениям, все двигается достаточно позитивно, в пользу того, чтобы разрешить. Когда пиво может появиться на стадионах, если на круглом столе летом разрешение будет получено? Думаю, достаточно быстро, со следующего сезона», — сказал Соловьев.

Ранее стало известно, что Госдума РФ в июне проведет круглый стол по вопросу возвращения пива на стадионы.