Луис Энрике: «Семак тактически очень силен»

Вингер «Зенита» Луис Энрике оценил уровень главного тренера команды Сергея Семака.

«Семак тренер-мотиватор или тактик? Думаю, он успешно сочетает в себе два этих качества. Перед играми он говорит с командой, мотивирует и заряжает на победу, помогает советами. И тактически он очень силен. У нас очень хорошие отношения. Мне нравится работать с ним, и думаю, это взаимно», — приводит слова Луиса Энрике «КП».

24-летний бразилец перешел в «Зенит» из «Ботафого» в зимнее трансферное окно. Он провел 12 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал три результативные передачи.

После 28 туров «Зенит» с 60 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. Сине-бело-голубые отстают от лидирующего «Краснодара» на одно очко за два тура до окончания чемпионата.