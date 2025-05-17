В «Ростехе» заявили, что «Крылья Советов» не пытаются погасить долг

В пресс-службе корпорации «Ростех» заявили, что «Крылья Советов» не предпринимают действий по погашению своего долга.

«Проблема в том, что время идет, но мы не видим со стороны должника конкретики. В апреле нам поступили общие предложения о погашении задолженности в течение трех лет. Однако условия, график выплат и обеспечение долга не представлены.

Нам не предлагают ликвидный залог, хотя переговоры об этом ведутся несколько лет. Ранее предлагались неприемлемые варианты залога — например, здания и помещения, занятые унитарными предприятиями, ЗАГСами и похоронными бюро. Это выглядит как какой-то сюрреализм», — цитирует «Чемпионат» пресс-службу «Ростеха».

До пересчета в апреле, сумма долга перед компанией «РТ-капитал», входящей в госкорпорацию «Ростех», составляла 897 миллионов рублей.

17 апреля губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, отвечая на вопрос об увеличении долга до 933 миллионов, заявил, что это не повлияет на лицензирование «Крыльев Советов».