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В «Ростехе» заявили, что «Крылья Советов» не пытаются погасить долг

Руслан Минаев

В пресс-службе корпорации «Ростех» заявили, что «Крылья Советов» не предпринимают действий по погашению своего долга.

«Проблема в том, что время идет, но мы не видим со стороны должника конкретики. В апреле нам поступили общие предложения о погашении задолженности в течение трех лет. Однако условия, график выплат и обеспечение долга не представлены.

Нам не предлагают ликвидный залог, хотя переговоры об этом ведутся несколько лет. Ранее предлагались неприемлемые варианты залога — например, здания и помещения, занятые унитарными предприятиями, ЗАГСами и похоронными бюро. Это выглядит как какой-то сюрреализм», — цитирует «Чемпионат» пресс-службу «Ростеха».

Игроков &laquo;Крыльев Советов&raquo; могут проверить на&nbsp;детекторе лжи.«Каждый сам выбирает, чему верить». «Крылья Советов» якобы хотят проверить футболистов после поражения от «Пари НН» — это правда?

До пересчета в апреле, сумма долга перед компанией «РТ-капитал», входящей в госкорпорацию «Ростех», составляла 897 миллионов рублей.

17 апреля губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, отвечая на вопрос об увеличении долга до 933 миллионов, заявил, что это не повлияет на лицензирование «Крыльев Советов».

Источник: Чемпионат
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ФК Крылья Советов (Самара)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 6 2 0 14-7 20
2
 Спартак 8 5 1 2 15-7 16
3
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
4
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
5
 Зенит 8 5 0 3 16-7 15
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Балтика 8 3 2 3 12-9 11
8
 Рубин 8 2 5 1 11-10 11
9
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
10
 Крылья Советов 8 2 4 2 12-13 10
11
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
12
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
13
 Локомотив 8 1 3 4 7-10 6
14
 Акрон 8 0 5 3 9-18 5
15
 Родина 8 1 1 6 9-21 4
16
 Факел 8 0 3 5 6-12 3
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11.09 18:00 Крылья Советов – Родина 2 : 1
12.09 14:00 Факел – Балтика 2 : 2
12.09 16:15 Зенит – Локомотив 2 : 1
12.09 18:30 Динамо – Оренбург 1 : 0
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин 1 : 1
13.09 14:30 Ахмат – Динамо Мх 3 : 2
13.09 17:00 Спартак – Ростов 3 : 0
13.09 19:30 Краснодар – Акрон 1 : 1
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Г
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Александр Соболев

Зенит

 6
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Зенит

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 4
П
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Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

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 3
И К Ж
Матеус Рейс
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Илья Рожков
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