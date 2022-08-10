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Сегодня, 16:06

В РФС подтвердили, что тренер сборной России по пляжному футболу Лихачев войдет в тренерский штаб «Химок»

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Как и сообщал «СЭ», старший тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев войдет в тренерский штаб «Химок».

Российский футбольный союз подтвердил, что Лихачев будет совмещать работу помощником нового главного тренера химчан Николая Писарева с тренерской деятельностью в сборной по пляжному футболу.

Лихачев возглавляет сборную России по пляжному футболу с 2010 года, под его руководством команда трижды становилась чемпионом мира.

Писарев возглавил «Химки» сегодня, 10 августа. Контракт 53-летним специалистом рассчитан до конца сезона-2023/24.

Источник: https://rfs.ru/news/216445
Николай Писарев
Футбол
РПЛ
ФК Химки
Михаил Лихачев
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2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
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 Урал 4 0 0 4 1-10 0
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