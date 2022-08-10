В РФС подтвердили, что тренер сборной России по пляжному футболу Лихачев войдет в тренерский штаб «Химок»

Как и сообщал «СЭ», старший тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев войдет в тренерский штаб «Химок».

Российский футбольный союз подтвердил, что Лихачев будет совмещать работу помощником нового главного тренера химчан Николая Писарева с тренерской деятельностью в сборной по пляжному футболу.

Лихачев возглавляет сборную России по пляжному футболу с 2010 года, под его руководством команда трижды становилась чемпионом мира.

Писарев возглавил «Химки» сегодня, 10 августа. Контракт 53-летним специалистом рассчитан до конца сезона-2023/24.