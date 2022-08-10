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Сегодня, 16:09

Карпин сообщил, что назначение Писарева тренером «Химок» было одобрено руководством РФС

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на назначение Николая Писарева главным тренером «Химок».

О новой должности специалитса было объявлено сегодня, 10 августа. Он будет совмещать работу в «Химках» с должностью тренера сборной.

«Предложение, поступившее от «Химок» Николаю Писареву, конечно же, предварительно было обсуждено и потом одобрено руководством РФС и тренерским штабом сборной. Учитывая тот большой объем работы, который был у Николая Николаевича в сборной — а это просмотр и анализ матчей, связь с игроками и клубами, — мы договорились, что в ближайшее время тренерский штаб национальной команды будет усилен еще одним специалистом. Пока не готов назвать фамилию, мы только приступили к поиску. А Николаю Николаевичу, конечно же, желаю успехов в «Химках»!» — цитирует Карпина пресс-служба РФС.

Карпин также сообщил, что в ближайшее время тренерский штаб национальной команды будет усилен еще одним специалистом.

Источник: https://rfs.ru/news/216445
Валерий Карпин
Николай Писарев
Сборная России по футболу
ФК Химки
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