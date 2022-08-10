Писарев прокомментировал свое назначение на пост главного тренера «Химок»

Новый главный тренер «Химок» Николай Писарев прокомментировал свое назначение, о котором было объявлено сегодня, 10 августа. На этом посту он сменил Сергея Юрана.

Соглашение со специалистом рассчитано до конца сезона-2023/24. По согласованию с РФС Писарев будет совмещать работу в «Химках» с должностью тренера сборной России по футболу.

«Благодарю руководство клуба за оказанное доверие. Для меня это первый опыт работы в премьер-лиге в качестве главного тренера. У «Химок» подобрался интересный состав: сплав молодости и опыта. С большим желанием приступаем к работе. Будем ставить команде современный атакующий футбол, который понравится зрителям», — цитирует Писарева пресс-служба «Химок».

После 4 туров сезона-2022/23 «Химки» занимают 7-е место в турнирной таблице РПЛ с 7 очками.

По данным «СЭ», в тренерский штаб Писарева войдет наставник сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев.