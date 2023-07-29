В РФС подтвердили, что ФИФА сняла с «Ростова» запрет на регистрацию новичков

Служба коммуникаций РФС прокомментировала снятие с «Ростова» запрета на регистрацию новичков со стороны ФИФА.

«Ситуация со снятием запрета на регистрацию новичков футбольного клуба «Ростов» отлично показала, что наиболее эффективный подход к решению подобных проблем — взаимодействие и координация усилий РФС, клуба и РПЛ. Хочется поблагодарить ФИФА за готовность столь оперативно решить данный вопрос, что уже позволило клубу заявить новых футболистов», — приводит слова РФС «РБ Спорт».

29 июля «Ростов» заявил 7 игроков для участия в чемпионате России. Все шесть футболистов были подписаны в летнее трансферное окно, однако не могли быть заявлены ранее из-за долга перед «Норчепингом» за трансфер Понтуса Альмквиста.

Сегодня «Ростов» на своем поле примет «Зенит» во втором туре РПЛ. Игра начнется в 20.00 мск.