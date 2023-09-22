В РФС отреагировали на слова Слуцкого об отсутствии финансовой поддержки его школы

Служба коммуникаций РФС прокомментировала заявление бывшего главного тренера сборной России Леонида Слуцкого об отсутствии финансовой поддержки его футбольной школы.

«За последние два сезона РФС возместил школе Слуцкого расходы на сумму 4,7 миллиона рублей для участия в Юношеской футбольной лиге Юг и 150 тысяч рублей — на мячи», — приводит заявление РФС «Чемпионат».

Ранее Слуцкий заявил, что «РФС ни копейки никогда не дал на содержание школы, но 100 тысяч решили забрать».

Футбольная школа имени Слуцкого открылась в декабре 2016 года. С сезона-2018/19 она стала частью школы «Ротора».