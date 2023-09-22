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Сегодня, 12:54

В РФС отреагировали на слова Слуцкого об отсутствии финансовой поддержки его школы

Сергей Разин
корреспондент
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Леонид Слуцкий.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Служба коммуникаций РФС прокомментировала заявление бывшего главного тренера сборной России Леонида Слуцкого об отсутствии финансовой поддержки его футбольной школы.

«За последние два сезона РФС возместил школе Слуцкого расходы на сумму 4,7 миллиона рублей для участия в Юношеской футбольной лиге Юг и 150 тысяч рублей — на мячи», — приводит заявление РФС «Чемпионат».

Ранее Слуцкий заявил, что «РФС ни копейки никогда не дал на содержание школы, но 100 тысяч решили забрать».

Футбольная школа имени Слуцкого открылась в декабре 2016 года. С сезона-2018/19 она стала частью школы «Ротора».

Источник: https://www.championat.com/football/news-5251492-v-rfs-otvetili-na-slova-sluckogo-chto-ne-dali-ni-kopejki-na-ego-detskuyu-shkolu.html
РФС
Леонид Слуцкий
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
2
 Зенит 8 5 2 1 18-6 17
3
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
4
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
5
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 8 3 3 2 13-13 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Оренбург 8 2 2 4 9-13 8
12
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
13
 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
14
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
15
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
16
 Балтика 8 1 1 6 8-15 4
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Кр. Советов – Сочи
 - : -
23.09 16:30
Балтика – Ахмат
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Спартак – Динамо
 - : -
24.09 14:00
Пари НН – Оренбург
 - : -
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 - : -
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