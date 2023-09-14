Слуцкого отстранили от футбола на год условно за оскорбление журналиста

Комитет по этике РФС объявил о мере наказания экс-тренеру «Рубина» Леониду Слуцкому за высказывание в эфире «Коммент.Шоу» на YouTube.

52-летнего специалиста оштрафовали на 100 тысяч рублей и отстранили от футбола на год условно.

После матча «Локомотив» — «Крылья Советов» (1:1) в 4-м туре РПЛ форвард железнодорожников Артем Дзюба угрожал «засунуть в одно место телефон» журналисту Виталию Бородину в ответ на вопрос о своей результативности. Комментируя инцидент, Слуцкий в эфире «Коммент.Шоу» назвал Бородина «19-летним дебилом».