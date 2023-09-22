Мартинс о давлении фанатов на «Спартак»: «Чем сильнее любишь, тем живее реагируешь»

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс поделился мнением о давлении на команду после неудовлетворительных результатов.

«Я бы не называл это давлением. Это эмоции. Чем сильнее ты любишь что-то, тем живее реагируешь на события. И на позитивные, и на негативные. Мы видим, как много людей во всех городах болеют за «Спартак». И стараемся делать все, чтобы не огорчать их», — цитирует игрока пресс-служба клуба.

После 8 туров РПЛ «Спартак» с 13 очками занимает 6-е место. В 9-м туре красно-белые сыграют с «Динамо». Матч состоится 23 сентября на «Открытие Банк Арене» и начнется в 19.00 мск.