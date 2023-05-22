Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:53

В РФС объяснили продление разрешения иностранцам приостанавливать контракты с российскими клубами

Микеле Антонов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

В Российском футбольном союзе (РФС) прокомментировали решение ФИФА о продлении разрешения легионерам приостанавливать контракты с клубами из России до лета 2024 года.

«Сегодняшнее решение ФИФА стало результатом переговоров между РФС и ФИФА.

Фактически правило о возможности приостановки контракта теперь распространяется только на тех, кто ранее приостановил контракт и покинул Россию.

Футболисты и тренеры, которые остались играть и работать в России, а также те, кто в будущем, например, в летнее трансферное окно, подпишут контракт с российским клубом, не смогут приостановить соглашение в одностороннем порядке.

Мы продолжаем считать само решение о возможности односторонней приостановки контракта безосновательной и избыточной мерой, в то же время внесенные сегодня изменения в регламент ФИФА по статусу и переходам позволяют российским клубам быть более защищенными и исключат возможность злоупотребления легионерами данным правилом», — заявили в службе коммуникаций РФС.

 
ФИФА продлила разрешение иностранцам приостанавливать контракты с&nbsp;клубами из&nbsp;России. ФИФА продолжает поддерживать беглецов, приостановивших контракты. Но сделала шаг в сторону России

 

Футбол
РФС
ФИФА
3
2
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Я не тот русский, чтобы преклонять знамя перед президентом США». Дерзкая выходка Тихонова на Олимпиаде
Польский форвард «Барселоны» Левандовски осудил одноклубников за видео для болельщиков из России
Блогер Роман Протасевич сообщил о помиловании
Гладков заявил об обстреле Белгородской области ВСУ на протяжении нескольких часов
Пашинян назвал условие признания Нагорного Карабаха частью Азербайджана
Как в России борются с фальсификатом: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
ФИФА продолжает поддерживать беглецов, приостановивших контракты. Но сделала шаг в сторону России
Бах: «МОК приветствует поддержку G7 рекомендаций по участию россиян в турнирах в качестве нейтральных спортсменов»
Журова — о заявлении ФИФА: «Никто не может разобраться, хорошо это или плохо»
В Госдуме РФ рассказали о желании ФИФА вернуть российские клубы в международные соревнования
Фетисов назвал беспределом рекомендации МОК по допуску россиян на международные старты
ФИФА продлила разрешение иностранцам приостанавливать контракты с клубами из России
Материалы сюжета: Российский футбол: возможный переход РФС в Азию после санкций в Европе и мире
ФИФА продолжает поддерживать беглецов, приостановивших контракты. Но сделала шаг в сторону России
ФИФА продлила разрешение иностранцам приостанавливать контракты с клубами из России
Чемпион Лондона-2012 Михайлов поддержал проведение товарищеских матчей с Ираном и Китаем
В Госдуме считают, что скоро сборной России будет легче организовывать товарищеские матчи
Газзаев — о возможном матче с Камеруном: «Сборная России должна существовать»
Непомнящий: «Сборная Камеруна — достойный соперник для нас»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Маслов прокомментировал победу «Спартака» над ЦСКА

Агент Морозова заявил, что «Локомотив» возьмет защитника на сборы после его возвращения из «Факела»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 28 16 6 6 52-26 54
3
 Спартак 28 15 8 5 60-37 53
4
 Ростов 28 14 8 6 44-38 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Краснодар 28 13 7 8 60-44 46
7
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
11
 Урал 28 8 6 14 29-45 30
12
 Кр. Советов 28 7 8 13 30-43 29
13
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 28 4 6 18 25-62 18
16
 Торпедо 28 3 4 21 20-55 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
20.05 14:00
Локомотив – Факел
 1 : 0
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 0 : 3
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 2 : 2
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 3 : 0
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 3 : 0
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 2 : 1
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 3 : 0
22.05 19:00
Пари НН – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 11
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 26 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 18 1 3
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости