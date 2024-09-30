Быстров призвал проводить субботники для популяризации футбола: «Взрослые выпьют кружечку, а дети сыграют турнир»

Экс-футболист сборной России Владимир Быстров в комментарии для «СЭ» объяснил падение интереса к футболу в России.

30 сентября Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса про изменение представления россиян об отечественном футболе с 2005 по 2024 год. Согласно информации, доля равнодушных к футболу людей за этот период времени увеличилась с 43% до 77%.

«Народ поднаелся! Был всплеск, когда всем все было интересно смотреть. Сейчас много других доступных развлечений. На хоккей, пожалуйста, ходи! Полные стадионы, никаких Fan Id не надо. Волейбол, баскетбол тоже. Все развлекухи для людей есть. Фильмы в конце концов!» — сказал Быстров «СЭ».

Также Быстров рассказал, что нужно сделать для увеличения интереса к футболу в России.

«Сборную у нас любят и даже на товарищеские матчи с несолидными соперниками приходит полный стадион. Интерес есть. Он был и будет. Но сейчас самое время детскому спорту уделить внимание. Проводить субботники, чтобы люди приезжали семьями на детский турнир. Это заново поднимет интерес. Как везде заведено: взрослые выпьют кружечку пивка, а дети в этот момент сыграют турнир. А у нас пиво запретили — непонятно, почему. Неужели тот, кто хочет выпить, не может это сделать? Те, кто нажираются и так нажрутся, а те, кто может себя контролировать, будут контролировать. Не думаю, что кто-то будет себя неадекватно вести. В последние 10 лет каких-то инцидентов не было», — добавил Быстров.

По данным ВЦИОМ, количество постоянных футбольных болельщиков снизилось в пять раз (с 19% до 4%), а интересующихся футболом время от времени — с 34% до 18%