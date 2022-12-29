Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:55

В ПСВ отреагировали на новость о возможном переходе Сперцяна

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Эдуард Сперцян.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В пресс-службе ПСВ ответили на запрос «СЭ» о возможном переходе полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в голландский клуб.

«Мы не будем комментировать никакую информацию о Сперцяне, так как он не игрок ПСВ. Мы не реагируем на трансферные слухи», — заявили «СЭ» в клубе.

Контракт воспитанника «Краснодара» с клубом действует до 2026 года, Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Сперцяна в 9 миллионов евро.

22-летний Эдуард Сперцян был признан футболистом 2022 года в Армении.

Эдуард Сперцян
ФК Краснодар
ФК ПСВ
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Конфликт Устюгова и Большунова омрачен кровью. Александр разбил лицо и, кажется, потерял сознание
Спорил с Губерниевым и унижал Логинова. Как сейчас живет звездный критик россиян Мартен Фуркад
В Москве школьница пострадала после удара партой по лицу от одноклассника
В Вашингтоне начали признавать неизбежность поражения Украины в конфликте с РФ
Глава Саратовской области рассказал о сбитом в регионе беспилотнике
На воду спустили атомный подводный крейсер «Император Александр III»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ари: «Переход РФС в Азию — очень плохое решение, это однозначно»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости