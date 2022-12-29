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Сегодня, 17:15

Источник: «Краснодар» готов купить за 2,5 миллиона евро полузащитника «Ариса»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Краснодар» предложил 2,5 миллиона евро греческому «Арису» за полузащитника Даниэля Мансини, утверждает Sport24.

Самому 26-летнему футболисту был предложен контракт с окладом в 1 миллион евро в год.

Греческий клуб готов отпустить игрока, но для самого аргентинца переезд в Россию не является приоритетным вариантом. Он намерен взять паузу в переговорах, чтобы дождаться предложений от других клубов.

В текущем сезоне Мансини провел за «Арис» 16 матчей, забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-12-29-krasnodar-predlozhil-25mln-yevro-za-poluzashchitnika-arisa
ФК Арис (Салоники)
ФК Краснодар
6
1
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