В Португалии сообщили, что «Порту» отклонил два предложения «Спартака» по защитнику Манафе

«Порту» не намерен продавать правого защитника Уилсона Манафу в «Спартак». В августе португальский клуб отклонил два предложения россиян о трансфере 27-летнего футболиста, утверждает A Bola.

Сумма предложения, которое сделал «Спартак», находится в диапазоне от 7 до 15 миллионов евро.

В минувшем сезоне Манафа провел 48 матчей за «Порту» и сделал четыре результативные передачи. Его контракт с португальской командой действует до конца июня 2023 года.