Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

В Португалии сообщили, что «Порту» отклонил два предложения «Спартака» по защитнику Манафе

16:01
Уилсон Манафа. Фото Instagram
Уилсон Манафа. Фото Instagram
Теги:

«Порту» не намерен продавать правого защитника Уилсона Манафу в «Спартак». В августе португальский клуб отклонил два предложения россиян о трансфере 27-летнего футболиста, утверждает A Bola.

Сумма предложения, которое сделал «Спартак», находится в диапазоне от 7 до 15 миллионов евро.

В минувшем сезоне Манафа провел 48 матчей за «Порту» и сделал четыре результативные передачи. Его контракт с португальской командой действует до конца июня 2023 года.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Россияне — вне топ-3 на Паралимпиаде. Надо ли огорчаться?
Путин счел чушью и ерундой шумиху вокруг поправившего его школьника
Лайма Вайкуле рассказала, почему у нее нет детей
Байкер зверски убил подростка ради ритуала богатства
Польза и вред грибов для организма, как выбирать грибы в магазине
vs
0
Офсайд