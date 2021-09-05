В Португалии сообщили, что «Порту» отклонил два предложения «Спартака» по защитнику Манафе
16:01
«Порту» не намерен продавать правого защитника Уилсона Манафу в «Спартак». В августе португальский клуб отклонил два предложения россиян о трансфере 27-летнего футболиста, утверждает A Bola.
Сумма предложения, которое сделал «Спартак», находится в диапазоне от 7 до 15 миллионов евро.
В минувшем сезоне Манафа провел 48 матчей за «Порту» и сделал четыре результативные передачи. Его контракт с португальской командой действует до конца июня 2023 года.
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