В Госдуме считают, что Андрей Шевченко откажется от работы в России

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о том, возможно ли будет увидеть Андрея Шевченко в качестве тренера в России.

«Шевченко к нам не приедет. Мы все помним его, когда он играл за Союз. Он один из лучших игроков современности, а сейчас еще и очень достойный тренер. Его с большим интересом рассматривали бы и лучшие клубы мира, в России в том числе. Проблема заключается в том, что Шевченко сейчас тоже может попасть под идеологический пресс Украины», — сказал Свищев «СЭ».

Свищев считает, что Шевченко не осмелится рассматривать предложения о работе в российских клубах и национальной сборной.

«Петраков заявил, что не будет вызывать футболистов, играющих в российском чемпионате. Что это такое? Это популизм и предвыборная кампания в рамках антироссийской пропаганды. Вы ж сами видите, что сейчас там жесточайший прессинг всего, что связано с Россией. Не думаю, что работа Шевченко в России может стать реальной, хотя он всегда относился достаточно позитивно к нашей стране», — добавил Свищев.

3 сентября экс-тренер сборной Украины Андрей Шевченко провел пресс-конференцию, на которой дал понять, что он не хотел уходить с поста тренера национальной команды и не просил повышения заработной платы.

Ранее исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков заявил, что не будет вызывать в сборную футболистов, играющих в РПЛ.