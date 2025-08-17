«Краснодар» — «Сочи»: команды не забили голов в первом тайме

«Краснодар» и «Сочи» завершили вничью первый тайм матча 5-го тура РПЛ — 0:0.

Желтые карточки получили полузащитник «быков» Дуглас Аугусто на 6-й минуте и защитник сочинцев Марсело на 39-й минуте.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча.