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В Петербурге запретили массовые мероприятия до 30 апреля, «Зенит» успеет сыграть против «Урала» со зрителями

14:36
«Зенит» сыграет против «Урала» со зрителями. Фото ФК «Зенит»
«Зенит» сыграет против «Урала» со зрителями. Фото ФК «Зенит»
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Власти Санкт-Петербурга ввели запрет на проведение массовых мероприятий из-за вспышки коронавируса, сообщает пресс-служба правительства города.

Ограничение действует с 16 марта до 30 апреля и распространяется на массовые мероприятия с числом участников более одной тысячи человек.

Матч 22-го тура Тинькофф РПЛ между «Зенитом» и «Уралом» пройдет 14 марта, а это значит, что его смогут посетить болельщики.

Без зрителей пройдут матчи против «Крыльев Советов» (5 апреля) и «Сочи» (26 апреля).

Дополнительная информация:

https://www.gov.spb.ru/press/governor/184881/

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