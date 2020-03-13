В Петербурге запретили массовые мероприятия до 30 апреля, «Зенит» успеет сыграть против «Урала» со зрителями

Власти Санкт-Петербурга ввели запрет на проведение массовых мероприятий из-за вспышки коронавируса, сообщает пресс-служба правительства города.

Ограничение действует с 16 марта до 30 апреля и распространяется на массовые мероприятия с числом участников более одной тысячи человек.

Матч 22-го тура Тинькофф РПЛ между «Зенитом» и «Уралом» пройдет 14 марта, а это значит, что его смогут посетить болельщики.

Без зрителей пройдут матчи против «Крыльев Советов» (5 апреля) и «Сочи» (26 апреля).