В первом туре "Спартак" играет с "Сочи", "Зенит" с "Тамбовом", а ЦСКА с "Крыльями"

"СЭ" стал известен календарь первого тура чемпионата России следующего сезона.
Итак, в первом туре сыграют (в проекте структуры календаря матчи запланированы на 14 июля):
Напомним, в минувшем сезоне чемпионом России стал "Зенит". В первый дивизион вылетели "Анжи" и "Енисей", а в премьер-лигу вышли "Тамбов" и "Сочи".
Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр
Опрос
Сколько клубов должно выступать в РПЛ?
Загрузка...