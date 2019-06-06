В первом туре "Спартак" играет с "Сочи", "Зенит" с "Тамбовом", а ЦСКА с "Крыльями"

"СЭ" стал известен календарь первого тура чемпионата России следующего сезона.

Итак, в первом туре сыграют (в проекте структуры календаря матчи запланированы на 14 июля):

"Зенит" – "Тамбов"

"Спартак" – "Сочи"

"Ростов" – "Оренбург"

"Локомотив" – "Рубин"

"Ахмат" – "Краснодар"

"Арсенал" – "Динамо"

"Крылья Советов" – ЦСКА

"Урал" – "Уфа"

Напомним, в минувшем сезоне чемпионом России стал "Зенит". В первый дивизион вылетели "Анжи" и "Енисей", а в премьер-лигу вышли "Тамбов" и "Сочи".

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