19:02 | Футбол — РПЛ

В первом туре "Спартак" играет с "Сочи", "Зенит" с "Тамбовом", а ЦСКА с "Крыльями"

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"СЭ" стал известен календарь первого тура чемпионата России следующего сезона.
Итак, в первом туре сыграют (в проекте структуры календаря матчи запланированы на 14 июля):

"Зенит""Тамбов"

"Спартак""Сочи"

"Ростов""Оренбург"

"Локомотив""Рубин"

"Ахмат""Краснодар"

"Арсенал""Динамо"

"Крылья Советов"ЦСКА

"Урал""Уфа"

Напомним, в минувшем сезоне чемпионом России стал "Зенит". В первый дивизион вылетели "Анжи" и "Енисей", а в премьер-лигу вышли "Тамбов" и "Сочи".

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