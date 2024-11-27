Гендиректор «Пари НН» — о словах Федорищева: «Мы, как клуб, уже много лет живем в парадигме чистого спорта»

Гендиректор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в комментарии «СЭ» оценил слова губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева про коррупцию в российском судействе.

— Мы, как клуб, уже много лет живем в парадигме чистого спорта. Поэтому мы только поддерживаем чистоту, прозрачность и профессионализм, — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

По данным Федорищева, на коррупцонные схемы в российском футболе тратится до 500 миллионов рублей в год.