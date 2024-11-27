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Кавазашвили рассказал, что нужно сделать Сафонову, чтобы сравняться с Акинфеевым

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Заслуженный мастер спорта СССР Анзор Кавазашвили ответил на вопрос о сравнении голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова с вратарем ЦСКА Игорем Акинфеевым.

«Сафонову надо сыграть на чемпионате мира и Европы, чтобы сравниться с Акинфеевым. Нельзя сравнивать молодого и перспективного голкипера с возрастным и опытным вратарем.

Что бы кто ни говорил про вратаря ЦСКА, вспомните матч чемпионата мира 2018 года между сборными России и Испании, когда он ногой отбил решающий пенальти и наша национальная команда вышла в четвертьфинал. Вспомните и скажите: «Спасибо, Игорек!», — цитирует Кавазашвили «РБ Спорт».

25-летний Сафонов летом перешел в «ПСЖ» из «Краснодара». Голкипер провел 6 матчей за французский клуб, трижды пропустил и трижды отыграл на ноль.

Источник: «РБ Спорт»
Анзор Кавазашвили
Игорь Акинфеев
Матвей Сафонов
Футбол
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2
 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3
 Локомотив 16 11 1 4 32-23 34
4
 Спартак 16 9 4 3 30-14 31
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 16 8 3 5 25-12 27
7
 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
8
 Ростов 16 5 5 6 22-27 20
9
 Пари НН 16 4 4 8 15-27 16
10
 Акрон 16 4 4 8 19-33 16
11
 Динамо Мх 16 3 7 6 9-14 16
12
 Кр. Советов 16 4 3 9 15-24 15
13
 Химки 16 2 7 7 18-30 13
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 Факел 16 2 7 7 11-24 13
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 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16
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