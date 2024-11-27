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Сегодня, 17:30

В «Пари НН» сообщили, что на собрании РПЛ могут обсудить ситуацию с коррупцией в судействе

Микеле Антонов
Корреспондент
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Гендиректор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в комментарии «СЭ» сообщил, что клуб будет принимать участие во внеочередном собрании клубов РПЛ в четверг, 28 ноября.

— Получили приглашение на электронную почту. Конечно, будем участвовать. Повестки пока нет. Вероятно, будет обсуждаться вчерашняя ситуация.

— То есть коррупция в судействе, согласно словам Вячеслава Федорищева (губернатор Самарской области — Прим. «СЭ»)?

— Не знаю, как это будет конкретно звучать. Но, вероятно, то, что всеми обсуждается, будет обсуждаться и там.

Ранее match.tv сообщил, что 28 ноября клубы РПЛ проведут внеочередное собрание.

РПЛ
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
Давид Мелик-Гусейнов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 34-7 39
2
 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3
 Локомотив 16 11 1 4 32-23 34
4
 Спартак 16 9 4 3 30-14 31
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 16 8 3 5 25-12 27
7
 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
8
 Ростов 16 5 5 6 22-27 20
9
 Пари НН 16 4 4 8 15-27 16
10
 Акрон 16 4 4 8 19-33 16
11
 Динамо Мх 16 3 7 6 9-14 16
12
 Кр. Советов 16 4 3 9 15-24 15
13
 Химки 16 2 7 7 18-30 13
14
 Факел 16 2 7 7 11-24 13
15
 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16
 Оренбург 16 1 5 10 16-31 8
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30.11 14:00
Акрон – Оренбург
 - : -
30.11 16:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
30.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
1.12 14:00
Локомотив – Химки
 - : -
1.12 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
1.12 19:00
Динамо Мх – Факел
 - : -
1.12 19:30
Краснодар – Спартак
 - : -
2.12 19:00
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 - : -
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Маркус Вендел

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Динамо

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