В «Пари НН» ответили на вопрос о выписке Юрана из больницы

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал «СЭ» о ходе реабилитации главного тренера нижегородцев Сергея Юрана, который ранее перенес экстренную операцию.

«Пока прогнозов по выписке нет. Сергей Николаевич чувствует себя лучше. Но надо еще понаблюдать три-четыре дня», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

Ранее Мелик-Гусейнов заявил, что специалист уже переведен в обычную палату.

«Пари НН» в гостях сыграет с «Динамо» в восьмом туре РПЛ. Игра пройдет в следующую пятницу, 15 сентября.