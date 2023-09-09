Ндойе рассказал, что считает «Зенит» большой командой с сильными легионерами

Бывший нападающий «Локомотива» Даме Ндойе оценил уровень «Зенита» и отметил, что во время его игры в РПЛ петербургский клуб был еще сильнее.

«Зенит» — это большая команда. У них всегда было много бразильцев, португальцев — сильные легионеры. Когда я был в России, «Локомотив» был намного сильнее «Зенита», нам чуть-чуть не хватило, чтобы мы выиграли чемпионат", — приводит слова Ндойе «РБ Спорт».

38-летний Сенегалец выступал за «Локомотив» с 2012 по 2015 год. В 68 матчах за железнодорожников он забил 27 мячей и отдал три результативные передачи.