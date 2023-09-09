Сычев считает, что отношение Тикнизяна к футболу принесет результат

Бывший нападающий «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычев оценил игру защитника железнодорожников Наира Тикнизяна.

«Я и в прошлом сезоне отмечал работоспособность и отдачу Тикнизяна. Да, иногда у него эмоции били через край, за ошибки много критиковали. Я от критики воздерживался, потому что такое отношение Наира к футболу на 200 процентов должно было принести результат», — приводит «РБ Спорт» слова Сычева.

Тикнизян стал игроком «Локомотива» в 2021 году. В текущем сезоне 24-летний защитник провел 10 матчей за железнодорожников во всех турнирах, забил 4 мяча и отдал 1 голевую передачу.