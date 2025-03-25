В «Пари НН» опровергли информацию о серьезной травме Эктова

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов в разговоре с «СЭ» рассказал о состоянии здоровья защитника нижегородского клуба Александра Эктова.

Ранее Telegram-канал «Горький Спорт» сообщил о том, что у футболиста подозрение на разрыв связок коленного сустава.

«У Эктова подозрение на разрыв связок коленного сустава? Нет, он тренируется в общей группе и готовится к матчу с «Химками», — сказал Удальцов «СЭ».

В этом сезоне 29-летний защитник провел 17 матчей в РПЛ, в которых отметился 1 голом и 2 результативными передачами.